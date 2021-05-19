قشوط: علينا البدء في الصناعات العسكرية ولا ننتظر إصلاح عقول الشباب

دعا سليم قشوط، الناطق باسم ما تعرف «القوة الوطنية المتحركة» التابعة لمليشيات «بركان الغضب»، إلى ضرورة البدء في مشروعات الصناعات العسكرية في ليبيا.

وتساءل «قشوط»، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: قائلًا: “من يدعمنا للبدء بمشروعات الصناعات العسكرية”، ليعلق عليه أحد متابعيه قائلًا: “ليس الأن الأولى بدل من صنع السلاح تصليح العقول وخاصة الشباب الذي تأثر بالثقافة الغربية وضياع فكره بالفيس و«البابجي» عقولهم هشة يجب الاهتمام بهم وبعد تصليحهم يصنعون ما تريدون”.

ورد عليه «قشوط» موضحًا: ليس من الحكمة أن ننتظر حتى تتصلح العقول، نبدأ بما هو موجود ومتوفر وسوف يلحقون ويواكبون المركب”، مردفًا “دائما القياديين 2% من مجتمعنا”. على حد زعمه.