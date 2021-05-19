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قشوط: علينا البدء في الصناعات العسكرية ولا ننتظر إصلاح عقول الشباب

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا سليم قشوط، الناطق باسم ما تعرف «القوة الوطنية المتحركة» التابعة لمليشيات «بركان الغضب»، إلى ضرورة البدء في مشروعات الصناعات العسكرية في ليبيا.

وتساءل «قشوط»، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: قائلًا: “من يدعمنا للبدء بمشروعات الصناعات العسكرية”، ليعلق عليه أحد متابعيه قائلًا: “ليس الأن الأولى بدل من صنع السلاح تصليح العقول وخاصة الشباب الذي تأثر بالثقافة الغربية وضياع فكره بالفيس و«البابجي» عقولهم هشة يجب الاهتمام بهم وبعد تصليحهم يصنعون ما تريدون”.

ورد عليه «قشوط» موضحًا: ليس من الحكمة أن ننتظر حتى تتصلح العقول، نبدأ بما هو موجود ومتوفر  وسوف يلحقون ويواكبون المركب”، مردفًا “دائما القياديين 2% من مجتمعنا”. على حد زعمه.

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الصناعات العسكرية قشوط

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • كلام تافه أجوف وغير منطقي…اي صناعات عسكرية تتحدث..؟؟؟ بدلا من ان تتحدث عن صناعات عسكرية وموت وتدمير أصنع الانسان وأذهب للاستثمار في العلم والتعليم وليس في الكلام الفارغ…أنظر الي اليابان وكيف نهضت ..؟؟ هل نهضت بصناعة السلاح ..؟؟؟ نهضت بالعلم ..أنظر الي سنغافورة الآن..؟؟؟ رائدة التعليم الان في العالم …مشكلة هؤلاء الذين عاشوا اجواء النكبة لا يؤمنون الا بلغة السلاح والقتل والتدمير…مسكينة ليبيا فعلا….

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