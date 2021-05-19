البيوضي: وجود عشرات القواعد الأجنبية وآلاف من القوات والمرتزقة لن يسمح لليبيا بأن تعالج أزمتها

زعم الناشط السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي، أن إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر المُقبل، على أساس القاعدة الدستورية المُقترحة من قبل اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي سيعيد ليبيا إلى المربع الأول، أي عودة العنف والاحتراب والتشظي.

واعتبر البيوضي، خلال مشاركته في لقاء عقدهالأمين العام المساعد ومنسق عمليات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزيدون زينينغا، وأعضاء القسم السياسي ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر تطبيق “زووم”، وضم عددًا من السياسيين المستقلين ونشطاء المجتمع المدني، أن الليبيين يعيشون حالة من التغيير الاجتماعي والسياسي منذ سنوات ولم تتوفر لهم السبل لإنتاج ديناميكية وطنية معززة بمفهوم المشاركة السياسية، أي حكم التوافق في ليبيا الجديدة، على حد قوله.

وأشار إلى أن دورة العنف لا تتوقف إلا لتبدأ من جديد، وأنه خلال العشرية السوداء التي طال أمدها، فقد الليبيون البسطاء كل آمالهم المعقودة وبات طريق الخلاص مليئا بالأشواك، مشددا على إن ليبيا توقف بها الزمن في سبعينيات القرن العشرين، وأنه رغم كل التقدم التكنولوجي إلا أن ثقافة الجزر المعزولة، نجحت في توسيع دائرة الأزمة بعناوينها العريضة الاستقطاب والإقصاء والتهميش.

وأضاف: “أن الديمقراطية العرجاء أنتجت نظامًا سياسيا جديد لا يمت بصلة لحركة التغيير في المجتمعات النامية، لقد توقفت التنمية في ليبيا فسحقت الطبقات العاملة وتشكلت طبقة اللصوص في بيئة من الديمقراطية الفاسدة”، لافتا إلى أن الطبقة السياسية الحاكمة لم تستوعب أنها داخل مجتمع متغير يحاول البحث عن نفسه لإنتاج عهد جديد.

ونبه لخطورة الوضع السياسي في ليبيا، مؤكدًا أن الاتفاق السياسي الموقع في جنيف هو اتفاق سياسي “هش وبالغ التعقيد” ويحتاج توسيعا لتعزيز ثقافة الانخراط المشترك والإيمان بحق الآخر مع تقديم التنازلات، على حد تقديره .

وأردف: “لقد فرضت تركة سنوات طويلة من الصراع نفسها في تشكيل حكومة الوحدة وأنتجت سلطة محاصصة مناطقية وجهوية ضعيفة بسبب القدرات المتواضعة التي تفرضها المحاصصة”، معبرا عن يقينه بأن حكومة الوحدة المؤقتة، بحاجة لتعزيز نفسها بمزيد من الكفاءات السياسية الشابة والقادرة على إيصال المشروع إلى الأهداف المحددة .

وشدد على إن الحاجة لترتيب الأولويات في هذه المرحلة، هي ما تحتاجه ليبيا اليوم، معتقدا أن الحديث عن الانتخابات والديمقراطية دون وجود وضع تأسيسي هو دوران في الفراغ وتعزيز لبيئة العنف الذي يعيشه الليبيون.

وأوضح أن أجيال كاملة من هذه الأمة لن تكون قادرة على الخروج من الفراغ، معتبرا دوران عجلة الاقتصاد هو الأداة الوحيدة القادرة على بناء مفاهيم جديدة والقضاء على حالة الإنهاك المجتمعي الذي عانى من ويلات الركود وسرقة المدخرات في ظل حالة من الافتراس الممنهج للموارد.

واستطرد: “لقد تم دفع شباب الأمة للانخراط في فورات العنف”، مؤكدا على أن البدء في إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد بمبادئه المختلفة تضامنيا وتشاركا واستثمارا، هو الأساس لتحقيق مستوى عال من الأمن السياسي والمجتمعي.

كما أكد على أن استفادة الشارع المحلي من وجود الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا بمستوياته المختلفة، هو صمام الأمان للحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، مستدركا: “وستكون بيئة العمل في ليبيا هي الذراع الطويل لإنهاء الانقسام وثقافة الجزر المعزولة.

وكرر التأكيد على، أن المرور لانتخابات عامة دون إنهاء ثقافة عدم اليقين قد ينتج سلطة منزوعة الشرعية، مستشهدا بانتخابات البلدية، التي شهدت عزوفا وصفه بـ “المرعب” على الصناديق.

ورأى أن إنتاج أجسام مهلهلة الشرعية قد يعيد الليبيين، لثقافة الانقلاب على النتائج وعدم الاعتراف بالمسار الديمقراطي، وعليه فإن تحرير صوت المواطن السياسي اقتصاديًا سيكون أداة لصناعة شرعية ديمقراطية معززة، على حد تقديره، مشيرًا إلى أن السلطة التنفيذية المؤقتة مطالبة بوضع خارطة طريق للمصالحة الوطنية وفتح حوار مجتمعي يسع الجميع وبموجبه يعود المهجرون والنازحون لمدنهم وقراهم وبيوتهم دون قيد أو شرط.

وذكر أن الشريعة الإسلامية السمحاء والعرف والقانون لديها من النصوص والمفاهيم ما يجعل هذا ممكنا مع الإحتفاظ بالحقوق وتطبيق العقاب “إن اقتضت الحاجة “، منوها بأن هناك ملفات أخرى شائكة تحتاج أن توضع لها خطط عمل لتكون ضمن مسار الحل الجامع وأن يتم إلزام الأجسام المنتخبة في ديسمبر 2021 م، بمسؤولية متابعتها وتنفيذها.

وأكمل: “وقف تدفق الهجرة غير الشرعية يحتاج لدولة تمتلك سيادة على حدودها وتلتزم بتنظيم اليد العاملة فيها وتعيش تنمية حقيقية، وإن معالجة ملف القوة العسكرية وتعزيز مفهوم حصريتها لدى الدولة وفقا لمفهوم ماكس ويبر يحتاج لاقتصاد فعال يستوعب البطالة التي تملأ أركان البلاد، حيث الاقتصاد سيعيد الأمور لمجاريها ولن تستمر ثقافة إيفاء الحق بالذات”.

وزاد: “توزيع الموارد وفقا لمبدأ الحقوق الأربعة؛ المواطن، الأسرة، الدولة، والشريك الأجنبي، وفقا لاتفاق اقتصادي ليبي سيعزز من فرص وجود حزام سياسي ساند للعبور للأمام”، مشددًا على أن وجود عشرات القواعد الأجنبية وآلاف من القوات والمرتزقة لن يسمح لليبيا بأن تعالج أزمتها، بل سيزداد ارتهان البلاد ومواردها لمنظومة دولية تعزز وجودها بالاستقطاب ودورات العنف السياسي.

واستدرك: “هذا ملف لا يمكن معالجته إلا بإرادة دولية موحدة ومواقف راسخة وقرارات حازمة وحاسمة”.

وعن ضرورة إجراء الانتخابات، أكد “البيوضي” على أهمية معالجة ملفات التعداد السكاني، حيث قال: “إن مليون رقم وطني مزور يعني حسم المعركة الانتخابية لصالح طرف ضد آخر وإعلان مقابل بعدم شرعيتها وتزويرها”.

وطالب في هذا الصدد، المفوضية العليا للانتخابات، بإلغاء كل السجلات السابقة وفتح التسجيل للانتخابات وتضمين التسجيل ببطاقة الناخب على أن تحمل صورته وبياناته بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن عدم مواجهة الاختلافات الثقافية والعرقية المكونة للأمة، أدى لفشل الاتفاق على دستور جامع يراعي طبيعة الاختلافات.

وتابع: “صحيح أن لدينا اتفاق بموجبه سنمر لانتخابات عامة رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021م، لكن إلى متى سنرجئ النقاش المجتمعي حول عقد اجتماعي ودستور جامع؟”.

وأردف: “بكل أسى وأسف سأضطر للقول بأننا مقبلون على فشل حتمي عقب الانتخابات الوطنية فالقاعدة الدستورية المقترحة من قبل اللجنة القانونية للملتقى السياسي الليبي ستؤدي لميلاد برلمان فاسد ورئيس منزوع الصلاحيات وهو ما سيؤدي لانسداد سياسي ودورة من العنف ستبدأ عقب الانتخابات بسبب عدم الفصل بين السلطات و إقرار قاعدة متماسكة”.

وواصل: “هذه التجربة بتفاصيلها الرتيبة أوقعت جارتنا تونس في وحل الانقسام والانسداد، فما الذي ستنتجه في ليبيا إلا مزيدا من الاحتراب والتشظي”، داعيا لاعتماد مقترح “لجنة فبراير” المعلن عنه يوم 5 مارس 2014م، كقاعدة دستورية انتقالية دون تعديل أو إضافة، على غرار ما حصل في التعديل الدستوري السابع والذي ألغى الانتخابات الرئاسية المباشرة.

وشدد على أن مقترح “لجنة فبراير”، يمثل أقصر الطرق للوصول لانتخابات آمنة وموثوقة ، واصفًا مسودة القاعدة الدستورية المعلن عنها بـ”قنبلة موقوتة وانسداد سياسي”، مؤكد في ليبيا بعد ديسمبر 2021م، وفق قوله.

وختم مداخلته بالقول: ”كل ما سبق يحتاج لخطط تنظيمية وجدية في العمل، وفرقًا مدركة لطبيعة التشكل السياسي والاجتماعي وبواطن القوة والضعف وتفكيك العراقيل المفتعلة، وهو يحتاج لإسناد دولي وحكومة وطنية متعددة الأقطاب”.