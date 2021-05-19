مؤيدًا حراك فزان في إغلاق النفط.. “حراك ثورة الفقراء”: نعاني استغلال شركاء الوطن وما سلب بالقوة لا يُرد إلا بالقوة

أعلن “حراك ثورة الفقراء” سبها، تأييده الكامل لبيان حراك فزان الوطن وما تضمنه من مطالب، وصفها بأنها “مشروعة” للمنطقة الجنوبية فزان، والوقوف إلى جانبهم في التصعيد وإقفال الحقول النفطية في حال عدم استجابة الجهات المحلية والدولية الضامنة لتنفيذ خارطة الطريق المعلنة.

ودعا، في بيان مرئي، كل الفعاليات والشباب والحراكات والنقابات في فزان إلى تغليب المصلحة الجنوبية، قائلاً: “في هذه المرحلة التي نعاني فيها الذل والاستغلال من شركاء الوطن”.

وتساءل: “ما هو الوطن؟.. الوطن هو الشوق إلى الموت من أجل أن تعيد الحق والأرض، ليس الوطن الأرض ولكنه الأرض والحق معا”، مضيفا “التجربة أثبتت أن ما سلب بالقوة لا يرد إلا بالقوة”.