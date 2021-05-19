المرعاش: الزيارة الأميركية الخاطفة تدل على تعرض جهود واشنطن نحو إعادة الاستقرار في ليبيا إلى الخطر

قال المحلل السياسي كامل المرعاش، اليوم الأربعاء، إن الزيارة الأميركية الخاطفة تدل على تعرض جهود واشنطن نحو إعادة الاستقرار في ليبيا إلى الخطر، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة “لم تتقدم خطوة واحدة في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار”، مما جعل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، 24 ديسمبر المقبل، محل شك.

المرعاش، وفي تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، قال: أن “الزيارة تأتي بعد الهجوم الميليشياوي على مقر إقامة رئيس المجلس الرئاسي، ورفض كيانات ميليشياوية قرارات المجلس الرئاسي بشأن التعيينات في أجهزة أمنية حساسة، في محاولة من هذه العناصر للسيطرة عليها”.

وأشار إلى أن واشنطن دشنت بالزيارة بداية عمل نورلاند كمبعوث أميركي خاص إلى ليبيا، في محاولة لـ”الانفراد بالأزمة الليبية”، محذرا من “عواقب الممارسات الأميركية التي ستزيد أمد الأزمة وتعمق الانقسامات الدولية، مما يجعل من الصعب على الأطراف المحلية التوصل الى تسويات ترضي الجميع”.

وحول دعوة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لافتتاح السفارة الأميركية في ليبيا، قال المحلل السياسي إن “الخطوة إن تمت فستمثل رمزية قوية بأن الولايات المتحدة متمسكة بالانفراد بالملف الليبي، خصوصا بعد تعيين رجل أميركا القديم-الجديد ريتشارد نورلاند، الذي بات الآن بريمر ليبيا”، تشبيها له بمبعوث واشنطن إلى العراق بعد الغزو الأميركي بول بريمر.