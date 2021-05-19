الفيتوري: القوات الأجنبية لن تخرج من ليبيا إلا بالقوة سواء بقوة السلاح أو بضغط المجتمع الدولي على تركيا

أشار المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري إلى إن “واشنطن تقصد برحيل القوات الأجنبية من ليبيا المرتزقة والقوات التي جلبتها تركيا بموجب اتفاقية أثارت ردود فعل غاضبة في حينها”.

الفيتوري، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”،تساءل عن كيفية تسمية القوات التركية المحتلة، بقوات شرعية، مشيرا إلى أن “الزيارة جاءت لدعم الموقف الليبي ممثلا في وزارة الخارجية المطالب بإخراج فوري للقوات الأجنبية”.

ورغم تفاؤله بأن حلحلة ملف القوات الأجنبية في ليبيا سيؤثر إيجابا على خارطة الطريق، فإنه أكد أن بلاده أصبحت “لا تنخدع كثيرا بتصريحات العمالقة الكبار”.

وقال: “القوات الأجنبية لن تخرج من ليبيا إلا بالقوة، سواء بقوة السلاح التي سيقودها من الداخل الجيش الليبي، أو بضغط المجتمع الدولي على تركيا الذي سيكون نابعا من تخوفات اشتعال المنطقة”.