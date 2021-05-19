محلل سياسي: الزيارة الأمريكية تؤكد دعم الولايات المتحدة للحكومة المؤقتة في هذه المرحلة

قال المحلل السياسي أيوب الأوجلي إن الزيارة تضع إشارات عدة حول الدعم الذي ستقدمه الولايات المتحدة لحكومة الوحدة الوطنية في هذه المرحلة، بدءا من العمل معها على ملف خروج المرتزقة وصولا للانتخابات المرتقبة.

الأوجلي، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، أشار إلى أن هذه الزيارة تعد رسالة لكافة الدول المتدخلة في ليبيا بأن الملف “أمريكي بامتياز”، لا سيما قبيل انعقاد مؤتمر برلين الثاني في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، مما سيؤثر بشكل مباشر على مخرجاته.

وتوقع المحلل السياسي أن يشهد ملف خروج المرتزقة تطورا بعد هذه الزيارة، فالضغوط الأميركية ستكون كبيرة تجاه هذا الملف الذي يعد أحد العراقيل أمام إجراء الانتخابات.

واعتبر أن واشنطن قدمت “دفعة كبيرة” لوزيرة الخارجية الليبية في موقفها الثابت من أزمة المرتزقة، مما “سيخفف الضغط عليها بشكل كبير عقب الحملة الإعلامية الشرسة التي شنها تنظيم الإخوان وقادة الميليشيات في ليبيا”، متوقعا إغلاق ملف المرتزقة وحسمه قريبا بعد التوافق الليبي الأميركي.

أما عن توحيد المؤسسة العسكرية، فرغم استبعاد الأوجلي أن تؤثر الزيارة بشكل مباشر عليه كونه معقدا ويرتبط بشكل رئيسي بحل الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية، فإنه عبر عن اعتقاده بـ”حلحلة قريبة لفتح الطريق الساحلي، التي ربما تكون بداية لتوحيد المؤسسة العسكرية”.