نيويورك تايمز: بقاء المرتزقة في ليبيا “أمر مرعب” والليبيين سئموا عدم الاستقرار في بلادهم

سلّطت صحيفة “نيويورك تايمز” الضوء على الملف الليبي بعد تعيين السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، المبعوث الخاص لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ليبيا.

وأوضحت الصحيفة، أن ليبيا لها دور مميز في الأزمات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، وتحظى باهتمام أمريكي، بالرغم من الأزمات المشتعلة حاليا في فلسطين وأزمة إدارة بايدن مع إيران.

ورأت “نيويورك تايمز”، أن تعيين نورلاند مبعوثا لبايدن إلى ليبيا، علامة مهمة على أن هذه الإدارة جادة في دعم العملية السياسية التي من المفترض أن تتوج بالانتخابات في 24 ديسمبر.

وأشارت الصحيفة الأمريكيية، إلى أن مرحلة ما بعد الصراعات المسلحة والسياسية في ليبيا، والوصول إلى تسوية شبه نهائية للأزمة الليبية، ما تزال هشّة، وأكدت في الوقت نفسه، أن فوائد إعادة الإعمار في ليبيا، من النفط، تعدّ مغرية ويُمكنها أن تُسهّل التعافي السريع للاقتصاد وتوفر فرص عمل كبيرة ليس فقط لليبيين ولكن أيضًا لجيرانهم، وخاصة مصر.

وعن ملف الهجرة غير القانونية، أضافت الصحيفة، أن مسألة تدفق المهاجرين عبر ليبيا، أصبحت مصدرًا لمشاكل اجتماعية وسياسية كبيرة.

وأوضحت “نيويورك تايمز”، سئم الليبيون من عدم الاستقرار في بلادهم، من الصراع المسلح ومراحل اللا استقرار المستمرة منذ سنوات.

ووصفت الصحيفة الأمريكية، وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، بأنه يثير الرعب، وبالرغم من الاتفاق على مغادرتهم إلا أنهم ما زالوا في ليبيا.

وأشارت “نيويورك تايمز”، إلى ما تعرضت له وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، من تحريض ضدها، بعد دعوتها بضرورة إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وختمت الصحيفة الأمريكية، تقريرها، بأن استعادة النظام في ليبيا تعد أمرًا بالغ الأهمية لحلفاء أمريكا عبر المحيط الأطلسي وإمدادات الطاقة، وإعادة إشراك الحلفاء، الذين وجدوا أنفسهم في بعض الأحيان في جوانب مختلفة من الصراع الليبي.

—

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية