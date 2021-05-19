البعثة الأممية: الوثيقة المتداولة على أنها “وثيقة الانتخابات”.. وثيقة مزورة

‏نوّه المكتب الإعلامي للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، أن ما يتم تداوله بشكل كبير على صفحات التواصل الاجتماعي في ليبيا على أنه “مقترح اللجنة القانونية للقاعدة الدستورية للانتخابات” وثيقة مزورة.

وأوضح المكتب الإعلامي للبعثة الأممية، أن نشر الوثيقة المزورة، يهدف من يقف خلفها إلى تضليل الرأي العام، محذرة من هذه الأخبار المزورة الهادفة إلى عرقلة العملية السياسية.

وأكدت البعثة الأممية في ليبيا، أن كل الوثائق والبيانات المتعلقة بالعملية السياسية التي تسيرها البعثة تنشر على موقعها الرسمي وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي.

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