تنتوش: الحكومة عدلت كل الملاحظات على مشروع الميزانية

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، إن مشروع الميزانية المقدم من حكومة الوحدة الوطنية بعد تعديله سيحال في غضون يومين لرئيس مجلس النواب.

تنتوش أوضح أن الحكومة عدلت كل الملاحظات المرسلة إليها من النواب، وأن مشروع الميزانية يعتبر متكاملا والدور يبقى لرئاسة مجلس النواب لتحديد جلسة.

وتوقع أن تكون جلسة النواب للميزانية الإثنين المقبل، مؤكدا أنها في كل الأحوال لن تتجاوز شهر مايو الحالي.

ونوه بأن القيمة المحددة للميزانية حتى لو تغيرت فسيكون تغيرًا طفيفًا، وأن من يتحكم في الأرقام هو سعر الصرف، كما أن بعض البنود خضعت لتغيير.

وبين أن الحكومة شكلت لجنة من الوزراء والمختصين لوضع آلية للقانون العام للمرتبات، مشيرا إلى أن زيادة فئة بعينها سيفتح باب التذمر لدى القطاعات الأخرى.

وصوت أعضاء مجلس النواب، مؤخرا، بالأغلبية على إعادة مشروع قانون الميزانية إلى الحكومة للتعديل وفقًا لملاحظات مجلس النواب ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.