وزير الصناعة يدعو المستثمرين المحليين والأجانب إلى تقديم مقترحاتهم ورؤاهم في مجال التصنيع للوزارة

عقد وزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، أمس الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً، مع كافة إدارات الوزارة ومؤسساتها وشركاتها ومصانعها.

أبو هيسة، وفي تصريحات عقب الاجتماع الذي عقد في مركز البحوث الصناعية بتاجوراء، قال: “اتفقنا في الاجتماع على النهوض بالصناعة بكل إمكانياتها بدعم الشركات القائمة وغير المتعثرة وتطويرها، والاهتمام بالشركات المتعثّرة”.

وتابع: “اتفقنا أيضا على أهمية فتح المجال للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في الموارد الطبيعية كالمعادن وغيرها للاستفادة منها في مجال التصنيع”.

وطمأن الوزير كل المستثمرين المحليين والأجانب بأن البيئة الصناعية الليبية جاهزة، ولا خوف من أي مشاكل أو عراقيل قد تواجههم بعد توحّد البلاد، داعياً المستثمرين المحليين والأجانب إلى تقديم مقترحاتهم ورؤاهم في مجال التصنيع، ونحن مستعدّون لتقديم كل المساعدة في هذا الصدد”.