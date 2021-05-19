الحويج وبن ساسي يبحثان سبل تطوير الواقع الاقتصادي والخدمي في زوارة

ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بعميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي، بحضور وزير الدولة للشؤون المرأة حورية الطرمال.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد تم خلال اللقاء بحث إمكانية تنفيذ مشاريع استثمارية في مدينة زوارة، وصيانة وتطوير المرافق الطبية والخدمية، فضلًا عن تدارس سبل تطوير وتوسيع مطار زوارة والميناء البحري وميناء الصيد والتنمية الاقتصادية.

وشدد الحويج خلال اللقاء على سعي الوزارة للعمل على تنفيذ مشروع منطقة تنمية وتطوير زوارة وبعض المناطق الحرة وفقًا للقانون رقم 14 لسنة 2010، وفتح فرص الاستثمار للقطاع الخاص، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتشجيع الإستثمار وشؤون الخصخصة.

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