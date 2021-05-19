حكومة الوحدة الوطنية تسلم مجلس النواب ميزانية معدلة بقيمة تجاوزت 93 مليار دينار

ليبيا – حصلت صحيفة المرصد على الميزانية المعدلة التي سلمتها حكومة الوحدة الوطنية لمجلس النواب بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 93 مليار و878 مليون دينار.

ووفقًا للميزانية المعدلة بلغ حجم أموال الباب الأول للمرتبات وما في حكمها 34 مليارًا و674 مليونًا و716 ألفًا و450 دينارًا، و12 مليارًا و603 ملايين و307 آلاف و400 دينار للباب الثاني بعنوان نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل، فيما بلغت أموال الباب الثالث لمشروعات وبرامج التنمية 20 مليار دينار.

وورد في الباب الرابع لنفقات الدعم تمويلًا بقيمة 22 مليارًا و600 مليون دينار، فيما بلغ حجم نفقات الطوارئ في الباب الخامس 4 مليارات دينار، ليكون إجمالي الاستخدامات العامة لكافة الأبواب الـ5 بحجم 93 مليارًا و878 مليونًا و23 ألفًا و850 دينارًا.

ووفقًا لمصادر التمويل للميزانية بلغ حجم الموارد النفطية 89 مليارًا و300 مليون دينارًا، وتألفت الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات من 6 مصادر، أولها الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية بقيمة مليار و200 مليون دينار، وثانيها إيرادات الجمارك البالغة 300 مليون دينار.

وجاء ثالث مصادر الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات بعنوان إيرادات الاتصالات بقيمة 450 مليون دينار، ورابعها أرباح المصرف المركزي بقيمة 300 مليون دينار، وخامسها بعنوان إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي بقيمة 330 مليون دينار، وآخرها رسوم خدمية وإيرادات أخرى بقيمة 474 مليونا و923 ألف دينار.

ووفقًا للميزانية بلغ إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية والرسوم مقابل الخدمات والأخرى 3 مليارات و54 مليونًا و923 ألفًا، فيما كانت الإيرادات النفطية المحققة خلال السنة المالية 2020 بقيمة 17 مليارًا و380 مليونًا، وإجمالي الإيرادات العامة 109 مليارًا و734 مليونًا و923 ألف دينار.

وبلغ إجمالي الاستخدامات العامة 93 مليارًا و878 مليونًا و23 ألفًا و850 دينار، وإجمالي الإيرادات العامة 17 مليارًا و380 مليون دينار، وفائض الميزانية العامة للسنة المالية الحالية 15 مليارًا و856 مليونًا و899 ألفًا و136 دينار، وفقًا لأرقام الميزانية.

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