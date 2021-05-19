الجراري يوجه نداء إنساني إلى وزير الصحة

وجه رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا أكرم فرج الجراري، نداء إنساني إلي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي.

وقال الجراري في نص رسالته، “الحقيقة لا يخفى على أحد مواقفكم الوطنية اتجاه مرضى السرطان في مدينة بنغازي قبل أن تتولي منصب وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية وقد استبشر الكثير بتوليكم هذه الوزارة التي شابها الفساد المالي واستغلال ظروف الناس الذين يعانون الأمراض السرطانية للكسب الغير أخلاقي ولا إنساني قبل أن يكون غير مشروعًا، وبصفتي مواطنًا مقيم بجمهورية مصر العربية ومطلع على أغلب أحوال الليبيين وخاصة ممن قطعت بهم السبل ولا ملجأ لهم إلا الله سبحانه وتعالى، أتوجه إلى الله أولًا أن يلطف بحال بلادنا وأهلنا، وثانيا أوجه لك النداء بأن هناك حالات تعاني بمرضى السرطان بجمهورية مصر العربية والمستشفيات التي تتعامل مع الملحق الصحي قفلت أبوابها أمام المرضى وأوقفت عليهم العلاج وخاصة مرضى الأورام السرطانية، وللأسف الشديد هناك من حضر معه تفويض مالي من وزارة الصحة بالعلاج على نفقة الدولة وعندما حضر إلى الملحق الصحي قالوا لي بالحرف الواحد نحن لا يوجد لدينا تفويض مالي أذهب عالج على حسابك ومن ثم تأتي الميزانية سوف نغطي تكاليف العلاج وكنت شاهدًا بنفسي على ذلك وإذا هناك مسؤولية أتحملها أمام الله في توجيه هذا النداء”.

وتابع الجراري، :”نحن نعرف أن الميزانية لم تعتمد إلى الآن ولكن الرجاء أن توقفوا الرسائل المحررة من طرف الوزارة والتي تفيد العلاج على نفقة الدولة ولا توجد أي تغطية مالية لذلك ولا أعرف هل لديكم علم بذلك أم لا، الرجاء التدخل السريع لإنقاذ حياة الناس التي أهلك جسدها هذا المرض اللعين وأن تخفف عنهم آلمهم ووجعهم منهم أطفال ونساء ورجال،

ومع العلم حاولت التواصل معكم لإبلاغكم بالأمر، ولكن دون جدوى والأمر في غاية الخطورة ووضع الناس مزري جدا جدا جدا ولا أريد التشهير بأسمائهم وماذا حصل لهم وهذا ليس من شيم الكرام كما يفعل الكثير عبر التواصل الاجتماعي”.