اتحاد غرف التجارة يناقش بنود المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي

ناقش رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، رفقة السفير الجزائري، كمال عبد القادر حجازي، أوضاع المنتدى الاقتصادي الجزائري- الليبي المزمع إطلاقه نهاية الشهر الجاري.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد مناقشة التعاون الليبي الجزائري وبحث برنامج وأهداف المنتدى الاقتصادي الجزائري- الليبي، وتعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين في العديد من المجالات منها الزراعة الصحراوية، وتسهيل إجراءات انتقال البضائع والسلع بين الجانبين بدون أي قيود إلى جانب فتح المجال الجوي والربط البحري بين القطرين.

كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الجزائرية في مد شبكات غاز للمباني وفتح المعبر الحدودي بين البلدين

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية