حمودة ينفي تعيين زوجته كعضو في برلمان الشباب الليبي ويصرح: مخالف للحقيقة وغير صحيح

ليبيا – نفى الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة تسمية زوجته إسراء عبد الباسط قباصة عضوًا باللجنة التأسيسية لبرلمان الشباب الليبي الانتقالي.

ووفقًا لتدوينة نشرها حمودة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حملت عنوان ” إن جاءكم فاسقٌ بنبإ فتبيّنوا ” تابعتها صحيفة المرصد، فقد بدأت منذ توليه مهامه حملة تشويه ممنهجة تتداول أخبارًا مزيفة وغير صحيحة، وصل بعضها إلى الأمور الخاصة والشخصية.

وأضاف حمودة: إن آخر ما تم تداوله كان يوم الإثنين الماضي بشأن قيامه بإدراج اسم زوجته في عضوية اللجنة التأسيسية لبرلمان الشباب الليبي الانتقالي التابعة لوزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، وفقًا لقرار مزور حمل الرقم 8 لعام 2021 بتوقيع وزير الشباب فتح الله الزني.

ومضى حمودة في توضيح أن هذا الأمر مخالف للحقيقة وغير صحيح، فالقرار المزور أردج اسم زوجته في التسلسل رقم 3، في حين لم يحتوِ القرار الحقيقي ذي الرقم 19 لعام 2021 على اسمها، ما يوجب تفنيد الخبر؛ لتعارضه مع قوانين العمل وأخلاقيات مهنته.

وأشار حمودة إلى أن زوجته ذات علم وثقافة ويتمنى لها دوام التوفيق وأن تكون بأعلى المراتب، مرفقًا التدوينة بالقرار الحقيقي وصور الاجتماع وفيه المذكورون في القرار، وليس ذلك المزور الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه لتنشرها بهدف التوضيح وليس التداول.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية