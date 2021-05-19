ميناء بنغازي يبحث تفعيل الاتفاقية البحرية بين ليبيا ومالطا

بحث مدير عام ميناء بنغازي البحري رفقة الوكيل والمدير العام لوزارة الخارجية المالطية والشؤون الأوروبية كرييستوفر كونتابير والسفير المالطي لدى ليبيا تشالير صاليبا تعزيز التعاون بين البلدين

وتضمن الاجتماع الذي شارك فيه مدير مديرية منفذ ميناء بنغازي البحري ومدير الشؤون الفنية بالشركة الليبية للموانئ مناقشة عدد من المواضيع والقضايا الهامة منها تفعيل الاتفاقية البحرية بين ليبيا ومالطا فتح وتجهيز القنصلية المالطية في بنغازي، إضافة إلى عودة الخطوط الملاحية المالطية للعمل.

كما تشاور المجتمعون حول فتح خط بحري بين الدولتين خاص بالركاب، إلى جانب التعاون في مجال التدريب البحري للكوادر البحرية الليبية والإدارة الإلكترونية للموانئ.

من جهته أكد الوفد المالطي على ضرورة عقد مزيد من الزيارات اللاحقة للسلطات البحرية المالطية للتوقيع على مذكرات اتفاق بشأن التعاون وتبادل المعلومات مع السلطات البحرية الليبي

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