صوت أميركا: تنامي الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا بحلول الصيف وانحسار كورونا

ليبيا – تطرق تقرير ميداني نشره الموقع الإلكتروني لإذاعة “صوت أميركا” إلى تدفق موجات الهجرة غير الشرعية من ليبيا لأوروبا بعد انخفاض بسبب وباء كورونا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن اقتراب حلول فصل الصيف وتحول المياه إلى الوضع الهادئ الدافئ مكن مهربي البشر من الاتيان بمزيد من المخاطرين بحياتهم، بحثًا عن مستقبل أفضل في أوروبا، لوضعهم في قوارب مزدحمة تعبر بهم نحو إيطاليا إنطلاقا من الساحل الليبي.

ونقل التقرير عن المتحدثة باسم سفينة الإغاثة الخيرية الألمانية “سي آي 4” صوفي ويدنهيلر قولها: إن السفينة باشرت في بداية مايو الجاري بعمليات الإنقاذ التي أسفرت عن مساعدة أكثر من 400 شخص، داعية مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى السماح للسفينة بالوصول إلى ميناء آمن.

وأضافت ويدنهيلر: إن المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عمليات مختلفة كانوا من دول أفريقية مختلفة، وبعضهم من سوريا وبنغلاديش، بينهم نساء حوامل وأطفال وقُصّر من دون مصاحبين، محذرة من نفاد قدرة طاقم الإغاثة على رعاية الركاب المهاجرين غير الشرعيين، ما يتطلب السماح للسفينة بالرسو في ميناء آمن.

ووفقًا للتقرير، لم تسمح السلطات المالطية للسفينة ومن على متنها بالرسو في أي ميناء مالطي، ما جعلها تبحر نحو إيطاليا بانتظار السماح لها بالتوقف لإنزال المهاجرين غير الشرعيين على متنها الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة من قبل الجانب الأوروبي.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية