لقاء مرتقب بين صالح والمشري لبحث الخلاف حول المناصب السيادية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، عن لقاء مرتقب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بداية الأسبوع المقبل.

بن شرادة أوضح، أن الاجتماع سيناقش الخلاف الحاصل على اختيار المناصب السيادية وتقريب وجهات النظر بين “النواب والأعلى للدولة”، مضيفا أن الدعوة جاءت من قبل المغرب.

وتضمنت القوائم 9 مرشحين لمنصب محافظ المصرف المركزي، و12 مرشحا لمنصب نائب المحافظ، و40 مرشحا لمنصب عضو مجلس الإدارة، كما احتوت قائمة منصب رئيس ديوان المحاسبة على 12 اسما لرئاستها من الجنوب الليبي، و11 أسما لوكالتها من الشرق.

أما منصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فتضمنت قوائمه 12 اسما لرئاستها من الغرب الليبي، و10 أسماء لوكالتها من الجنوب، و43 مرشحا لعضويتها من مختلف المناطق، كما تضمنت قوائم منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية 13 اسما من الشرق الليبي، و18 آخرين لوكالتها من الغرب، فيما رشح المجلس 11 اسما لرئاسة المفوضية العليا للانتخابات من الغرب، و47 اسما لعضويتها من مختلف المناطق.

يشار إلى أن سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة أصدرت بيان مشترك يطالبون فيه بعدم إجراء أي تغييرات بمفوضية الانتخابات أو الهيئات ذات الصلة والتي من شأنها تعطيل إجراء الانتخابات في موعدها، لما لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات.