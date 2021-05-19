الغويل: ستبقى ليبيا تعرج إلى أن ينتهي عهد النفط قريبا

رأى الأكاديمي الليبي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، حافظ الغويل، أن مشكلة ليبيا في الأسس التي بنيت عليها المنظومة نفسها.

الغويل، وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “المشكلة ليست محصورة في المسؤولين ولا حتى في المنظومة الحكومية”.

وأضاف: “مشكله ليبيا في الأسس التي بنيت عليها المنظومة نفسها. الدولة الرعية + حكومة محاصصة= فشل مستمر”.

وتابع: “ستبقى تعرج إلى أن ينتهي عهد النفط والذي أصبح أقرب مما يعتقد الليبيون”.