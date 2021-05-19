أبو جناح: هناك جهات لا تريد لسبها أن تكون عاصمة لفزان ومستعدون لتجهيز أي مقر ليكون بيت للثقافة

أكد رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن ديوان رئاسة وزراء الحكومة في سبها سيكون له أثر كبير على المدينة خاصة وعلى فزان عامة.

تأكيد أبو جناح جاء في كلمة له على هامش زيارته لبيت الثقافة في سبه، وفيها أشار نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن العمل في المجال الثقافي بالإمكان ممارسته في أي مكان، مبديًا استعداد الحكومة لتوفير وتجهيز أي مكان للقيام بهذا العمل يراه العاملون في هذا المجال ملائمًا لذلك.

وأضاف أبو جناح: إن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على تجهيز هذا المكان بالشكل الذي يليق بمكانة المثقفين، محذرًا في ذات الوقت من وجود جهات لا تريد لسبها أن تكون عاصمة لفزان، ولا يريد أن يكون البيت الثقافي في المدينة مقرًا لديوان رئاسة وزراء الحكومة.

وشدد أبو جناح على سعي حكومة الوحدة الوطنية لدعم الثقافة وعدم وجود أي مانع للقيام بذلك، رغم وجود بعض الأمور التي لا يجب الحديث بشأنها، نافيًا في ذات الوقت كل ما يشاع عن وجود نوايا لدى الحكومة لمحاربة العاملين في المجال الثقافي في سبها لتكون للمدينة هيبة وقوة ذات مقرات جيدة.