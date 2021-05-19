وزير التعليم يجتمع مع عدد من نقباء التعليم في ليبيا

عقد وزير التربية والتعليم الدكتور موسى محمد المقريف، أمس الثلاثاء، اجتماعاً بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة، مع نقباء التعليم الأصابعة، الناصرية، تاجوراء، صرمان، زليتن، مسلاتة، الماية، قصر بن غشير، المشاشية، زوارة، المعمورة، حي الأندلس، قصر الأخيار، الخمس، إضافة إلى ممثلين عن النقابة العامة لمعلمي ليبيا.

وأعرب نقيب معلمي الأصابعة، نيابة عن بقية النقباء، عن سعادته بلقاء الوزير، وما يبذله من جهود واضحة ووضع اليد على الجرح الذي يُعاني منه المعلم في ليبيا التي كلفوا بالدفاع عنها، مؤكداً أنهم لا يطالبون إلا بحق المعلم، بينها القانون رقم (4)، وفق قوله.

وشدّد وزير التعليم، خلال الاجتماع، على دور قطاع التربية والتعليم في بناء الدولة، والمواطن، مضيفاً أن رسالة الوزارة بالخصوص واضحة وترتكز على أربعة عناصر أساسية هي المعلم، والطالب، والبيئة التعليمية، والوسائل التعليمية.

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