نشطاء وممثلي المجتمع المدني في ليبيا يدعون إلى انسحاب القوات الأجنبية

دعا نشطاء وممثلي المجتمع المدني من جميع مناطق ليبيا، إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية دون مزيد من التأخير.

وشدّد النشطاء، خلال لقائهم منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زينينغا، أمس الثلاثاء، على ضرورة تحسين الظروف المعيشية للشعب الليبي، وتعزيز المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

وعبّر نشطاء وممثلي المجتمع المدني من جميع مناطق ليبيا، عن أهمية أخذ الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، لا سيما إعداد الإطار الدستوري والقانوني اللازم.