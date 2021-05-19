مدير إدارة التطعيمات: شحنة من اللقاح الإنجليزي تصل اليوم وستوزع كجرعة  أولى

أكد مدير إدارة التطعيمات عبد الباسط اسميو، أن شحنة من لقاح أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا سوف تصل إلى ليبيا اليوم الأربعاء.

وقال “اسميو: في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، إن “شحنة اللقاح الإنجليزي تضم117 ألف جرعة سيجري توزيعها على المسجلين بالمنظومة كجرعة أولى”.

وأضاف مدير إدارة التطعيمات، أنه “وفق وعود الشركات ستصل خلال الأسبوعين القادمين شحنة من لقاح جونسون آند جونسون تقدر بمليون جرعة إضافة إلى شحنة أسترازينكا تضم 116 ألف جرعة”.

وأوضح “اسميو” أن “عدد المستفيدين من اللقاح حتى الآن 125 ألف مواطن من مختلف البلديات بمعدل 15 ألف جرعة يوميا”.

تجدر الإشارة إلى أن عبد الباسط اسميو، كان قد صرح في وقت سابق أن “مراكز التطعيمات شرعت في استقبال المستهدفين من التطعيم من الفئة العمرية 65 سنة فما فوق، باللقاح الصيني والمسجلين في المنظومة”.

وأوضح حينها، أنهم “ينتظرون وصول 117 جرعة من اللقاح الإنجليزي و50 ألف جرعة من اللقاح الروسي خلال الفترة القريبة القادمة، إضافة إلى التعاقد على مليون ونصف المليون من لقاح جونسون اند جونسون المتوقف توريده على وعود الشركات المصنعة نتيجة الطلب العالمي”.