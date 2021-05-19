مجلس السلم والأمن الإفريقي يندد بالتدخل الأجنبي ويدعو إلى خروج المرتزقة من ليبيا

ليبيا – دعا مجلس السلم والأمن الإفريقي -في اجتماعه أمس الثلاثاء حول ليبيا- إلى تنسيق الدعم لجميع أصحاب المصلحة في ليبيا، منددًا بالتدخلات الأجنبية.

مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي وفي كلمته التي ألقاها عن بُعد نيابة عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد وفقًا لما نقله موقع “صدى البلد” المصري، شدد على توطيد الاستقرار والسلام والانتعاش الاقتصادي.

وأشار السفير أديوي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن مجلس السلم والأمن الإفريقي ندد بالتدخل الأجنبي، ودعا إلى خروج المرتزقة من الأراضي الليبية.

وأكد جاهزية الاتحاد الإفريقي لتقديم المساعدة الفنية إلى ليبيا في الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر 2021.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية