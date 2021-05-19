كم قيمة الواردات الليبية من الصين؟

كشف تقرير اقتصادي عن ترتيب الدول في العالم من حيث حجم وقيمة الاستيراد من الصين والتي تعرف بوحش التصدير والصناعة حول العالم بمختلف المستويات والأصناف.

ونشر موقع tradingeconomics جدولاً يشمل قائمة الدول المستوردة من الصين مع ترتيبها وفقاً للقيمة المالية بالدولار.

وذكر الموقع أنه استند إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة COMTRADE حول التجارة الدولية.

واحتلت الولايات المتحدة قائمة دول العالم المستوردة من الصين، حيث تستورد الولايات المتحدة ما نسبته 18% من صادرات الصين حول العالم بقيمة أكثر من 452 مليار دولار.

واشتعلت بين البلديْن حرباً تجارية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب والذي فرض رسوماً جمركية جديدة على الواردات الصينية.

بينما ثاني الدول التي تعتمد على الصين في وارداتها فهي هونغ كونغ بقيمة أكثر من 272 مليار دولار وبنسبة 11% من صادرات الصين، الأمر الذي شكّل مفاجأة بتخطيها دولاً أخرى عملاقة مثل اليابان التي تستورد من الصين سنوياً بقيمة 142 مليار دولار.

بينما المفاجأة الثانية كانت فيتنام في المركز الرابع، ثم كوريا الجنوبية خامساً وألمانيا سادساً.

وجاءت روسيا في المركز الرابع عشر برصيد 50 مليار دولار.

عربياً حلت الإمارات في المركز الـ 23 عالمياً والأول عربياً برصيد 32 مليار دولار واردات من الصين، والسعودية في المركز الثاني بقيمة 28 مليار دولار.

أما ليبيا فجاءت بالمركز ال 91 عالمياً والثالث عشر عربياً برصيد 1.88 مليار دولار.

وجاءت في المركز الأخير عالمياً جزر الأنتيل الهولندية بقيمة 104 مليون دولار.

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