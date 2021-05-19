نادي الاتحاد يقدم ملاحظات بشأن خوض مباراة كأس السوبر

قدم نادي الاتحاد ملاحظات للعب مباراة كأس السوبر أمام نادي النصر بمعلب شهداء بنينا ببنغازي.

وقال النادي في بيانه الذي اطلعت عليه قناة ليبيا الحدث، “لضمان اجراء المباراة في ظروف مناسبة تليق بمباراة الكاس الممتازة وتوفر المناخ المناسب للرياضيين وطاقم التحكيم نحيل توصياتنا المهمة التي يجب الأخذ بها ومراعاتها عند تنظيم مباراة السوبر الليبية.

وجاءت مطالب نادي الاتحاد بتكليف الإدارة العامة للدعم المركزي برئاسة العميد صلاح الخفيفي بتأمين المباراة، وتوفير الحماية بمقر إقامة الفريق وأثناء تنقله بين المطار والفندق والملعب، وتحديد العدد المسموح به لدخول الملعب أثناء المباراة بعدد 35 شخص.

وأضاف البيان ، لا نتحمل نتيجة أي خروج عن الخطة الأمنية او أي اعتداء بالفعل او القول ويقع من ضمن

اختصاص الاتحاد الليبي لكرة القدم نقل ملعب المباراة اذا لاحظ وجود أي خرق أو تهديد يعرض سلامة اللاعبين للخطر.

وطالب البيان، تكليف الحكم الدولي احمد الشلماني لإدارة مباراة كاس السوبر الليبية لما يتمتع به من سمعة وكفاءة.