مصلحة الجوازات: نعمل على تسهيل استخراج وتجديد جوازات السفر من عدة قنصليات

ليبيا – أكد مدير مكتب الشؤون القنصلية والإصدار الخارجي بالإدارة العامة للجوزات العقيد حسين البصير جاهزيتهم لتركيب منظومات جواز السفر في عدد من القنصليات الليبية.

البصير وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس الثلاثاء، أوضح أن منظومات الجوازات تعمل حاليًا بقنصليات ليبيا في القاهرة وتونس ومرسيليا، متوقعًا تركيب منظومات أخرى في السفارات الليبية بإسطنبول والأسكندرية وعمان، خلال الأيام القريبة القادمة.

وأضاف مدير مكتب الشؤون القنصلية والإصدار الخارجي أن تأخر إصدار التأشيرات لفرق العمل من قبل الدول المعنية، أسهم في تأخر تركيب منظومات جوازات السفر، قائلًا: إن إدارة الجوازات شرعت في إجراءات التأشيرات، لتزويد السفارات الليبية بخدمة استخراج وتجديد جوازات السفر لكافة الليبيين المقيمين في الخارج.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية