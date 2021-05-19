«سرت للنفط»: السيطرة على حريق بمصنع الأمونيا

نجحت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، فجر اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق بوحدة إنتاج البخار بمصنع الأمونيا الثاني.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب لها: “شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تسيطر على حريق بوحدة إنتاج البخار بمصنع الأمونيا الثاني فجر اليوم، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية بفضل الله”.

ومطلع الشهر الجاري، وجه رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع الغاز، إلى ضرورة التعاون مع الشركة العامة للكهرباء التي خاطبت إدارة الشركة بتقديم الدعم والمساعدة بعد تعرض خطوط الضغط العالي للسرقة والتخريب من قبل اللصوص وضعاف النفوس، عقب حدوث الإظلام التام واستمرار انقطاع الكهرباء عن مناطق البريقة المرسى ومنطقة العرقوب.

وبحسب بيان الشركة، واستجابة لهذا الطلب، توجه فريق متخصص ومجهز بكافة الإمكانيات المطلوبة من رافعات ومعدات وآلات جرف وحفر وأسلاك وأعمدة وغيرها لإعادة تغذية مسافة تصل إلى حوالي تسعمائة متر.

وتأتي هذه الاستجابة تأكيداً لمبدأ الجار الحسن الذي تنتهجه شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ودعماً لمختلف القطاعات في المناطق المجاورة لعملياتها.