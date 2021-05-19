بمشاركة ليبيا.. البحرية الأمريكية تعلن انطلاق مناورات  “فينيكس إكسبريس 2021” في تونس

أعلن قسم الشؤون العامة للقوات البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، بدء القوات البحرية من أوروبا وشمال إفريقيا والولايات المتحدة التكرار السادس عشر للمناورات البحرية متعددة الجنسيات “فينيكس إكسبريس 2021″ بحفل افتتاح أقيم في مدرج المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد في العوينة، بتونس، بتاريخ 18 مايو، 2021.

وقال الأدميرال روبرت بورك، قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، في تصريح على الموقع الرسمي للقوات البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا / الأسطول السادس للولايات المتحدة الأمريكية، في تقرير رصدته وترجمته «الساعة 24»، إن ” مناورات «فينيكس إكسبريس 2021» تهدف إلى تعزيز صداقاتنا وشراكاتنا في هذه المنطقة الحرجة”.

وأضاف «بورك»، أن “البحر الأبيض المتوسط ​​هو شريان الحياة للتجارة العالمية، ويُعد الأمن الإقليمي والاستقرار أمر حاسم للازدهار العالمي. نحن جميعًا متحدون في سعينا لتحقيق الصالح العام، ألا وهو الأمن البحري”.

وأوضح التقرير، أنه تم تصميم “فينيكس إكسبريس 2021″، برعاية القيادة الأمريكية في إفريقيا وتسهيلها من قبل القوات البحرية الأمريكية في إفريقيا، لتحسين التعاون الإقليمي، وزيادة الوعي بالمجال البحري، وممارسات تبادل المعلومات، والقدرات التشغيلية من أجل تحسين الجهود المبذولة لتعزيز السلامة والأمن في البحرالابيض المتوسط.

ولفت التقرير، إلى أن تونس تستضيف مجموعة مراقبة التدريبات هذا العام من خلال تدريب يجري في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط​​، ليشمل المياه الإقليمية لدول شمال إفريقيا المشاركة.

وبين التقرير أن “الجزء البحري من التدريبات سيختبر قدرات القوات البحرية لشمال إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة على الاستجابة للهجرة غير الشرعية، ومكافحة الاتجار غير المشروع، وحركة البضائع والمواد غير المشروعة”.

ومن جانبه، قال العميد البحري محمد صلاح، نائب رئيس أركان البحرية التونسية للعمليات البحرية، إنه “من المناسب دائمًا التأكيد على أهمية النهج التعاوني لتحقيق الأهداف المشتركة لبحر أبيض متوسط آمن ومؤمَّن، لذلك أشكر جميع الدول المعنية على جهودها الهائلة للمشاركة في تدريبات “فينيكس إكسبريس 2021″، على الرغم من الوباء العالمي، وعلى عزمهم على دعم السلام والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط​”​.

وتابع «صلاح» “وأشكر بشكل خاص البحرية الأمريكية، وقوات الأفريكوم، وسفارة الولايات المتحدة في تونس، ولا سيما مكتب التعاون الأمني، ​​ومكتب الملحق الدفاعي على جهودهم والتزامهم لتحقيق هذا الحدث المهم “.

وأكمل التقرير، موضحًا أن “الدول الثلاث عشرة المقرر مشاركتها في مناورات “فينيكس إكسبريس 2021″، هي الجزائر وبلجيكا ومصر وفرنسا واليونان وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب وإسبانيا وتونس والولايات المتحدة”.

وتعد مناورات “فينيكس إكسبريس”، واحدة من ثلاثة تدريبات بحرية إقليمية تنفذها القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، كجزء من إستراتيجية شاملة لتوفير فرص تعاونية بين القوات الأفريقية والشركاء الدوليين، والتي تعالج مخاوف الأمن البحري.

والقوات البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا / الأسطول السادس للولايات المتحدة الامريكية، والذي يقع مقره في نابولي بإيطاليا، يقوم بتنفيذ سلسلة كاملة من العمليات المشتركة والبحرية، غالبًا بالتنسيق مع الشركاء المتحالفين من أجل تعزيز المصالح الوطنية الأمريكية والأمن والاستقرار في أوروبا وأفريقيا.