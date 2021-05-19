الخارجية المصرية: سنسخر كل الإمكانيات لدعم الأشقاء في ليبيا في جميع المجالات

ليبيا – أكد نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير حمدي سند لوزا استمرار مصر في تسخير كل إمكانياتها لدعم الأشقاء في ليبيا في جميع المجالات.

وجاء ذلك خلال مشاركة السفير حمدي لوزا أمس الثلاثاء في أعمال جلسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول الأوضاع في ليبيا، وفقًا لما ذكرته صحيفة اليوم السابع المصرية.

ورحب نائب الوزير بجهود السلطة التنفيذية المؤقتة فيما يتعلق بدفع جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا والمصالحة الوطنية؛ بما في ذلك تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.

ونوّه بأهمية اضطلاع القارة الإفريقية بدورها في إنهاء الأزمة الليبية وفق إرادة الشعب الليبي ومقررات الأمم المتحدة؛ بما يضمن الحفاظ على أمن ووحدة ليبيا، منبهًا إلى خطورة تدخلات بعض الأطراف الدولية والإقليمية على استقرار ليبيا، وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل الأراضي الليبية، دون استثناء.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية