رئيس هيئة سوق المال يكشف عن قرب إطلاق بورصة جديدة للمشروعات الصغرى والمتوسطة

ليبيا – كشف رئيس هيئة سوق المال الليبي محمود وفاء عن قرب إنشاء بورصة للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

وفاء وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الأربعاء قال: إن البورصة الجديدة ستكون لتحفيز النشاط الاقتصادي باعتبارها أداة لجذب المدخرات الوطنية ورأس المال الأجنبي وتوظيفه في تمويل المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن جل سكان ليبيا من الشباب.

وأوضح أن البورصة الجديدة ستُنشَأ بالتنسيق مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى التابع لوزارة الاقتصاد، وذلك بعد تدريب العديد من الشباب عبر حاضنات الأعمال، بهدف تعزيز روح المبادرة وتنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع توحيد المؤسسات الحكومية وإنهاء الانقسام السياسي.

وفاء اختتم تصريحه بالقول: “إن حكومة الوحدة الوطنية أولت اهتمامًا بقطاع الشباب، لذلك سيكون هناك نشاط لفتح شركات صغيرة ومتوسطة والاكتتاب فيها، وسيكون رأسمالها حتى 5 ملايين دينار ليبي (الدولار = 4.48 دنانير)”، مؤكدًا أن هناك خطة لتطوير السوق، وطرح صناديق استثمارية للاكتتاب فيها، بالإضافة إلى التمويل الإسلامي، وغيرها من المشاريع الجديدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية