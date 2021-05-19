مجهولون يعتدون على الشبكة الكهربائية بوسط مدينة سرت

قامت مجموعة خارجة على القانون، بالاعتداء على الشبكة الكهربائية بوسط مدينة سرت، بعد العبث بكابل الضغط العالي المغذي لمحطة المصرف التجاري.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، في بيان صادر عنها: “قامت مجموعة خارجة على القانون بالعبث بكابل ضغط عالي جهد 11 ك.ف المغذي لمحطة المصرف التجاري الساعة 18:30”.

وأضافت “أدى الاعتداء لفصل التغذية عن المصرف التجاري ومقر الرقابة الإدارية ومقر السلع التموينية والإنارة العامة المحيطة بهذه المنطقة الأمر الذي يؤثر سلباً على كفاءة الشبكة نتيجة هذه الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية”.