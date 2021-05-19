الفيتوري: زيارة الوفد الأمريكي جاءت لدعم الموقف الليبي المطالب بإخراج فوري للقوات الأجنبية

ليبيا – علق المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري على زيارة وفد أميركي برئاسة النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جوي هود للعاصمة طرابلس أمس الثلاثاء.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” قال: إن واشنطن تقصد برحيل القوات الأجنبية من ليبيا المرتزقة والقوات التي جلبتها تركيا بموجب اتفاقية أثارت ردود فعل غاضبة في حينها.

وتساءل عن كيفية تسمية القوات التركية التي وصفها بـ”المحتلة” قواتٍ شرعية، مشيرًا إلى أن الزيارة جاءت لدعم الموقف الليبي ممثلًا في وزارة الخارجية المطالب بإخراج فوري للقوات الأجنبية.

وأعرب عن تفاؤله بأن حلحلة ملف القوات الأجنبية في ليبيا سيؤثر إيجابًا على خارطة الطريق، مؤكدًا أن بلاده أصبحت تنخدع كثيرًا بتصريحات العمالقة الكبار مثل أميركا وروسيا.

الفيتوري اختتم بالقول: “القوات الأجنبية لن تخرج من ليبيا إلا بالقوة، سواء بقوة السلاح التي سيقودها من الداخل الجيش الليبي، أو بضغط المجتمع الدولي على تركيا الذي سيكون نابعًا من تخوفات اشتعال المنطقة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية