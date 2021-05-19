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الأرصاد الليبية: طقس معتدل على الساحل وارتفاع الحرارة في مناطق الوسط والجنوب

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعاته للوضع الجوي السائد والمتوقع خلال ثلاثة الأيام المقبلة، اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وقال المركز في بيان صادر عنه: “طقس معتدل على أغلب مناطق الساحل الغربي وأقصي الساحل الشرقي حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها لهذا اليوم ما بين (24 – 30) مْ، وتتراوح ما بين (32 – 38) مْ علي سرت والدواخل بينما تبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب حيث تتراوح ما بين (36 – 42) مْ”.

وأضاف “من المتوقع ان تتراجع الحرارة على اغلب مناطق الشمال الغربي يوم الغد وتشمل يوم الجمعة اغلب مناطق الشمال خاصة الساحلية، مع احتمال تكون الضباب على مناطق الجبل الاخضر اخر الليل والصباح الباكر”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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