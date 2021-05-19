رئيس لجنة الانتخابات البلدية يعلن فتح باب الترشح في 24 بلدية 5 يونيو المقبل

أعلن رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المكلف الصادق الحراري فتح باب التسجيل للمترشحين في انتخابات المجالس البلدية لـ 24 بلدية يوم السبت 5 يونيو المقبل وحتى الخميس الموافق السابع عشر من الشهر نفسه.

وأوضح، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه البلديات هي «البيضاء، تازربو، القبة، بير الأشهب، توكرة، القيقب، جردس العبيد، سلوق، قمينس، طبرق، المرج، الأبرق، مساعد، الجفرة، هراوة، جنزور، السايح، سبعية، الأصابعة، مرادة، صرمان، أم الرزم، الشقيقة، الأبيار».

وقال الحراري أن اللجنة باشرت عملها في 116 بلدية على مستوى البلاد، حيث تمت الانتخاب في 43 بلدية، منها 40 بلدية انتخب بها العمداء وباشرت مجالسها العمل، وسيتم افتتاح سجل الناخبين في البلديات المتبقية، وبعضها ستجرى فيها الانتخابات لأول مرة.

ولفت إلى فتح سجل الناخبين في بنغازي وباقي البلديات يوم الإثنين المقبل، على أن يكون نظام الانتخابات بالقائمة للفئة العامة، والنظام الفردي لفئة ذوي الإعاقة، والنظام الفردي لفئة المرأة.

كما كشف عن إعادة الاقتراع في ثلاثة مراكز في بلدية سوق الجمعة وهي «بشير الأسطى، شرفة الملاحة، خليفة الحجاجي»، يوم السبت 5 يونيو، وستحدد مواعيد قادمة لتنفيذ الأحكام الصادرة في كل من بلديات «حي الأندلس، تاجوراء، القرضة الشاطئ»

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا