وزير الحكم المحلي يبحث مع عمداء بلديات المنطقة الغربية آلية تسريع العملية الانتخابية بالبلديات

بحث وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، اليوم الأربعاء، مع عمداء بلديات: الزهراء، العامرية، الناصرية، الماية، المعمورة، آلية تسريع العملية الانتخابية بالبلديات والعمل على تيسير عمل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية داخل البلديات.

وفي سياق متصل بحث مستشار الوزير لشؤون التعاون الدولي محمد ابو حلقة، ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة ميسا الرجيبي مع باولا بشيوني مدير مشروع “تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود و التعافي” والذي يأتي ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP، عدد من المشاريع التى تم إنجازها في الفترة القريب السابقة، كما تمت مناقشة العراقيل و الصعوبات التي واجهت مراحل تنفيذ هذه المشاريع.