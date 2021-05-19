نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 19 مايو

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 19 مايو 2021.

ووفقاً للملخص العام للنشرة فإن الطقس يكون معتدل على اغلب مناطق الشمال خاصة على المناطق الساحلية ، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

•الطقس: السماء مغطاة جزئيا بالسحب مع احتمال ظهور شبورة مائية إلى المنطقة الممتدة من طرابلس حتى سرت.

•الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24 – 30) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين ( 32 – 38 ) مْ على سرت والدواخل وتصل على ابونجيم (41) مْ وتسجل تراجع يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء قليلة السحب ، مع احتمال تكون الضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الجبل الأخضر.

•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34 -39) مْ ، ولا تتجاوز (29) مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء مغطاة جزئيا بالسحب.

•الرياح: جنوبية شرقية الي متغيرة الاتجاه.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-42) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية خفيفة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36-39) مْ.

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