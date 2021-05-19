الخارجية المصرية: مستمرون في تسخير كافة امكانياتنا لدعم الأشقاء بليبيا

أكد نائب وزير الخارجية المصري، حمدي سند لوزا، استمرار مصر في تسخير كافة امكانياتها لدعم الأشقاء في ليبيا في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب وزير الخارجية المصري للشئون الأفريقية، الثلاثاء، في أعمال جلسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حول الأوضاع في ليبيا.

ورحب لوزا بجهود السلطة التنفيذية المؤقتة فيما يتعلق بدفع جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا والمصالحة الوطنية، بما في ذلك تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.

وأشار إلى أهمية اضطلاع القارة الأفريقية بدورها في إنهاء الأزمة الليبية وفق إرادة الشعب الليبي ومقررات الأمم المتحدة، بما يضمن الحفاظ على أمن ووحدة ليبيا، موضحا خطورة تدخلات بعض الأطراف الدولية والإقليمية على استقرار ليبيا، وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من كامل الأراضي الليبية دون استثناء.