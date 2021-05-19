«أبو جناح» يبحث معالجة تردي الخدمات الأساسية وتأمين السيولة والوقود لفزان

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء، رمضان أبو جناح، اليوم الأربعاء، بمنطقة جرمة بوادي الآجال مع أعيان ومشائخ المنطقة.

حضر الاجتماع أعضاء بمجلس النواب وعمداء بلديات بنت بية وبلدية الغريفة وبلدية أوباري وبلدية غات وبلدية وادي البوانيس، وبلدية براك الشاطي والقرضة وادري.

وناقش الاجتماع المشاكل التي تعاني منها المنطقة بصفة خاصة وفزان بصفة عامة، وبحث اللقاء اجراءات حكومة الوحدة الوطنية لمعالجة تردي الخدمات الأساسية، وتأمين السيولة النقدية والوقود.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء لجهوده وجهود ممثلي فزان من أجل ضمان تمثيل عادل لفزان وتوجيه مخصصات عادلة لها من بند التنمية في الميزانية.