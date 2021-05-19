المؤسسة الوطنية للنفط تتفقد موقع الحريق بمصنع الأمونيا الثاني في شركة سرت

تفقد مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط خالد بوخطوة، صباح اليوم، موقع الحريق المحدود الذى شب بغلاية الاستخلاص الحراري بمصنع الأمونيا الثاني و برفقته كل من عوض الصابر المدير التنفيذي للشركة الليبية النرويجية (سابقا) ومصطفى موسى مراقب عمليات الإطفاء بشركة سرت و منسق التشغيل و المختصين بمصنع الأمونيا الثاني.

وخلال الجولة تفقد والاطلاع على الأضرار الناجمة عن الحريق و مناقشة الأسباب التي أدت الى الحادث و تقييم الإجراءات التصحيحية التى اتخذتها الشركة بالخصوص لارجاع المعدة للعمل و تفادى حدوث هذا الحريق مستقبلا.

بوخطوة، وفي تصريحات صحفية، عقب الجولة، قال: “بأن الاستجابة من قبل رجال الإطفاء التابعين لشركة سرت كانت متميزة وفى وقت قياسي وقاموا بعمل ذا مهنية عالية و ان المختصين بالمصنع تعاملوا مع الحدث باحترافية عالية وبخبرة أدت لعدم وجود أضرار تذكر ناتجة عن الحريق و ان الإجراءات التصحيحية الجاري القيام بها حاليا مقنعة و مهنية”.

وتابع: “وقد أكدنا على ضرورة القيام بتقييم للمخاطر بالطريقة الفنية الصحيحة و تنفيذ و اتباع الإجراءات التصحيحية الناتجة عن التقييم”.