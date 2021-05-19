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المؤسسة الوطنية للنفط تتفقد موقع الحريق بمصنع الأمونيا الثاني في شركة سرت

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

تفقد مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط خالد بوخطوة، صباح اليوم، موقع الحريق المحدود الذى شب بغلاية الاستخلاص الحراري بمصنع الأمونيا الثاني و برفقته كل من عوض الصابر المدير التنفيذي للشركة الليبية النرويجية (سابقا) ومصطفى موسى مراقب عمليات الإطفاء بشركة سرت و منسق التشغيل و المختصين بمصنع الأمونيا الثاني.
وخلال الجولة تفقد والاطلاع على الأضرار الناجمة عن الحريق و مناقشة الأسباب التي أدت الى الحادث و تقييم الإجراءات التصحيحية التى اتخذتها الشركة بالخصوص لارجاع المعدة للعمل و تفادى حدوث هذا الحريق مستقبلا.
بوخطوة، وفي تصريحات صحفية، عقب الجولة، قال: “بأن الاستجابة من قبل رجال الإطفاء التابعين لشركة سرت كانت متميزة وفى وقت قياسي وقاموا بعمل ذا مهنية عالية و ان المختصين بالمصنع تعاملوا مع الحدث باحترافية عالية وبخبرة أدت لعدم وجود أضرار تذكر ناتجة عن الحريق و ان الإجراءات التصحيحية الجاري القيام بها حاليا مقنعة و مهنية”.
وتابع: “وقد أكدنا على ضرورة القيام بتقييم للمخاطر بالطريقة الفنية الصحيحة و تنفيذ و اتباع الإجراءات التصحيحية الناتجة عن التقييم”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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