‏تيار ⁧‫ليبيا‬⁩ للجميع يطالب مجلس النواب بانتخاب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع العام المباشر الحر من الشعب

وجه رئيس الهيئة القيادية بتيار ليبيا للجميع عاشور شوايل، اليوم الأربعاء، كتاباً إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

شوايل، وفي كتابه الذي اطلعت عليه قناتنا، قال: ” تمر دولة ليبيا في هذه الفترة المهمة من تاريخها الحديث بمنعطف مصيري يتمثل في اعتماد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتفق عليها في 2O21، فإننا نشدد على ملتقى الحوار السياسي الليبي، والمقرر عقدها بتاريخ (24) ديسمبر ضرورة التزام المجلس بمسؤولياته وواجباته الوطنية، المتمثلة في تلبية تطلعات الشعب الليبي الانتقال السلمي الديموقراطي للسلطة، وارساء دولة العدل والقانون”.

وتابع: “كما نأمل في هذا السياق، التزام مجلس النواب بالتعديل الدستوري الـ 7 بشأن تعديل المادة (30) من الإعلان الدستوري، وقرار المجلس رقم 5 لسنة 2014، الذي نص على انتخاب رئيس الدولة عن طريق الاقتراع العام السري الحر المباشر من الشعب وبالأغلبية المطلقة لأصوات المنتخبين، والذي يعد مطلب شعبي لا يمكن التنازل عنه، كونه ملزم للمجلس ولكل مؤسسات الدولة الليبية بما يمتنع معه إعادة نقاش هذه المسألة من قبل أي كان أو من أي جهة كانت”.

وأضاف: “إن دولة ليبيا تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى انتخاب رئيسها عبر إرادة شعبية حقيقية حرة مباشرة بعيدا عن التحالفات والتنازلات داخل قبة البرلمان القادم التي لن تخدم إلا فئات قليلة بعينها، وتصادر حق الأمة الليبية انتخاب رئيسها القادم”.