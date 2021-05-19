الشركسي: تغيير السايح هو تعطيل للانتخابات وإرباك لعمل المفوضية

التقى عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، اليوم الأربعاء، برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، في مقر المفوضية بطرابلس.

الشركسي، وفي تصريحات عقب اللقاء نشرها عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، قال: “جمعني لقاء اليوم الأربعاء الموافق 19/5/2021 بالعاصمة طرابلس بعماد السايح حيث تناقشنا حول القاعدة الدستورية و قوانين الانتخابات والمواعيد المقررة للمضي في اتجاه اليوم المنشود للتغيير وعودة السيادة لأهلها يوم 24 ديسمبر”.

وتابع: “أذكر مجددًا أنّ أي تغيير في رئاسة المفوضية هو تعطيل للانتخابات، وإرباك لعمل المفوضية، ويجب أن تستمر قيادة المفوضية إلى حين انجاز الاستحقاق الانتخابي”.