«بو خطوة»: العاملون بـ«سرت للنفط» تعاملوا مع حادث الحريق باحترافية عالية

تفقد خالد بو خطوة، مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة، اليوم الأربعاء، موقع الحريق المحدود الذي شب بغلاية الاستخلاص الحراري بمصنع الأمونيا الثاني بشركة سرت للنفط والغاز.

رافق بو خطوة خلال الزيارة، كل من عوض الصابر، المدير التنفيذي للشركة الليبية النرويجية (سابقا) ومصطفى موسى مراقب عمليات الإطفاء بشركة سرت ومنسق التشغيل والمختصين بمصنع الأمونيا الثاني.

واطلع خلال الجولة على الأضرار الناجمة عن الحريق ومناقشة الأسباب التي أدت الى الحادث وتقييم الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركة بالخصوص لإرجاع المعدة للعمل وتفادى حدوث هذا الحريق مستقبلا.

وأكد بو خطوة أن الاستجابة من قبل رجال الإطفاء التابعين لشركة سرت كانت متميزة وفي وقت قياسي وقاموا بعمل ذا مهنية عالية وأن المختصين بالمصنع تعاملوا مع الحدث باحترافية عالية وبخبرة أدت لعدم وجود أضرار تذكر ناتجة عن الحريق.

وقال “الإجراءات التصحيحية الجاري القيام بها حاليا مقنعة ومهنية وقد أكدنا على ضرورة القيام بتقييم للمخاطر بالطريقة الفنية الصحيحة وتنفيذ واتباع الإجراءات التصحيحية الناتجة عن التقييم”.

وكانت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، قد نجحت فجر اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق بوحدة إنتاج البخار بمصنع الأمونيا الثاني.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب لها: “شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تسيطر على حريق بوحدة إنتاج البخار بمصنع الأمونيا الثاني فجر اليوم، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية بفضل الله”.