أبو جناح يناقش مع أعضاء مجلس النواب بالجنوب جملة من المواضيع

عقد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح، اليوم الاربعاء، اجتماعا، وبحضور عدد من اعضاء مجلس النواب وعدد من بلديات اوباری والغريفة وبنت بية وغات والاجهزة الرقابية والأمنية بالمنطقة ومؤسسات المجتمع المدنی .

تناول الاجتماع مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية المتردية بجميع مناطق الجنوب الأمر الذی انعكس سلبا علی مصلحة المواطن فی جميع مناحی الحياة اليومية.

ومن جهته اوضح نائب رئيس الحكومة من خلال كلمته أن حكومة الوحدة الوطنية ستبذل قُصاری جهدها لاجل رفع المعاناة التی يعيشها سكان الجنوب بمختلف المناطق، وايضا تحسين الأوضاع المتردية التی تسببت فی تدهور الاوضاع بالمنطقة.

كما أكد أنه سينقل جميع مطالب سكان فزان الی ديوان مجلس الوزراء للنظر فيها لايجاد الحلول العاجلة والسريعة لها فی أقرب وقت ممكن ليتسنی للمواطن بالجنوب من الحصول علی خدماته اليومية اسوة بباقی المدن فی جميع انحاء البلاد.