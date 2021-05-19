وزير الشباب: نرحب بجميع المبادرات التي تصب في مصلحة الوطن

التقى وزير الشباب “فتح الله الزني” أمس الثلاثاء، بعدد من الشباب النشطاء المستقلين من مدينة مرزق، للوقوف على أبرز وأهم القضايا التي تواجه الشباب في المدينة ومناقشتها.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدة قضايا والتي من أهمها دور الشباب في الحوار والمصالحة والسلم المجتمعي وتطلعاتهم للبرامج المستقبلية التي من شأنها بناء وسط شبابي مثقف ينبذ العنف وينشر ثقافة السلام والوحدة الوطنية.

وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في شباب مرزق بأن يكون لهم دور كبير في رأب الصدع وحل الخلافات وأن وزارة الشباب ترحب بكافة المبادرات التي تصب في مصلحة الوطن وتحقق غايات حكومة الوحدة الوطنية، إضافة للعمل على دعم البرامج الشبابية وفق الإمكانيات المتاحة للوزارة وبما يضمن تحقيقها لمكتسبات حقيقية لدى الشباب.