بن شرادة: يجب توحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المرتزقة قبل موعد الانتخابات

حذّر عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، سعد بن شرادة، من أن “استمرار انقسام المؤسسة العسكرية قد يؤدي إلى استمرار احتمال تجدد الصراع في البلاد”، بحسب قوله.

بن شرادة، وفي تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، قال إن “كل طرف يعتبر نفسه المؤسسة الشرعية والآخر خصماً… هم يقولون جميعا إنهم ينتظرون الانتخابات، ولكن وفي وسط هذا المناخ المشحون وفوضى السلاح، واستمرار انقسام المؤسسة العسكرية من يضمن أن يعترف ويرتضي الجميع بنتائج تلك الانتخابات، وأن لا يكون السلاح هو وسيلة التعبير عن رفضها”، بحسب قوله.

وانتهى بن شرادة إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية قبل موعد الانتخابات هو امتحان حقيقي لرئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، بصفته القائد الأعلى للجيش ومظلة الجميع بالبلاد، مشيرا إلى أن عملية توحيد المؤسسة تتطلب أولا إخراج المرتزقة.