ملتقى الحوار يعقد جلسة عبر الفيديو الأسبوع المقبل

يعقد ملتقى الحوار السياسي الأسبوع المقبل جلسة عبر تقنية الفيديو بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش.

وبحسب مصادر لقناة ليبيا فإن الجلسة ستخصص لمناقشة المسودة المتعلقة بالقاعدة الدستورية للانتخابات، والتي أنجزتها اللجنة القانونية بالملتقى.

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