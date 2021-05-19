رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمكين المرأة الليبية

عقدت رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة برئاسة مجلس الوزراء، ليلى اللافي، لقاء عمل مع وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا.

وضم الوفد، مديرة مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – ليبيا، باولا بكيونا، وكبيرة منسقي مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – ليبيا، بحضور مديرة إدارة الشؤون القانونية بالوحدة، ومُمثل عن المؤسسة الليبية لتنمية المشروعات.

وبحث اللقاء، أوجه التعاون المُستقبلية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا والاستفادة من الخبرة الدولية في مجالات تمكين المرأة على الصُعد كافة، بالإضافة إلى العمل على برامج تعزيز القُدرات المحلية على مستوى البلديات، ومُناقشة البرامج والمشاريع التي يمكن تنفيذها بتضافر الجهود مع الوحدة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وتم تبادل الاقتراحات حول ملف البلديات المُتضررة من جراء الحرب ومساعدة الأسر المتضررة والأكثر تضرراً لاسيما بمدينة ترهونة التي عانت مآسي المقابر الجماعية؛ بهدف وضع برامج للصحة النفسية والاجتماعية للنساء والشباب والأطفال، وإقامة مشاريع صغيرة للأسر التي تعيلها نساء فقدن عوائلهن ومصدر العيش؛ وانتهى اللقاء بالاتفاق على أن تشمل المشاريع كافة المناطق الليبية.

وناقش المجتمعون، سُبل التعاون في مجال المشروعات الصُغرى وريادة الأعمال في مناطق ليبيا المُختلفة، التي تنفذها المؤسسة الليبية لتنمية المشروعات، ومنها ما شهدته ليبيا يومي 12 و13 ديسمبر 2020م، من تنظيم فعاليات النسخة الخامسة من معرض ليبيا للمشروعات الصغرى في نسخته الاستثنائية 2020 بطرابلس، بمُشاركة عدد 30 مشروعاً و30 مشروع تخرج، وكانت وحدة دعم وتمكين المرأة من المُسهمين في رعاية هذا الحدث المُميز.