مراسل “الجزيرة” القطرية: وفد مجالس بنغازي القادم للقاء الدبيبة من الداعمين للهجوم على طرابلس

وجه أحمد خليفة، مراسل قناة الجزيرة القطرية في طرابلس، كلمات تحريضية، ضد رؤساء عدد من المجالس المحلية بمدينة بنغازي المتواجدين حاليا في طرابلس للقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وهو الأمر الذي يعرض حياة الوفد للخطر في ظل وجود المليشيات.
وقال «خليفة» في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، “عدد من الموالين لحفتر من الداعمين للهجوم على طرابلس وممن يوصفون بأنهم من مؤججي الحروب ومسعري أعمال التهجير وحرق البيوت في بنغازي في سنوات سابقة يصلون إلى طرابلس تحت مسمى أعضاء مجالس بلدية للقاء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ودعوته إلى زيارة بنغازي”.
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