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مراسل “الجزيرة” القطرية: وفد مجالس بنغازي القادم للقاء الدبيبة من الداعمين للهجوم على طرابلس

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه أحمد خليفة، مراسل قناة الجزيرة القطرية في طرابلس، كلمات تحريضية، ضد رؤساء عدد من المجالس المحلية بمدينة بنغازي المتواجدين حاليا في طرابلس للقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وهو الأمر الذي يعرض حياة الوفد للخطر في ظل وجود المليشيات.

وقال «خليفة» في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، “عدد من الموالين لحفتر من الداعمين للهجوم على طرابلس وممن يوصفون بأنهم من مؤججي الحروب ومسعري أعمال التهجير وحرق البيوت في بنغازي في سنوات سابقة يصلون إلى طرابلس تحت مسمى أعضاء مجالس بلدية للقاء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ودعوته إلى زيارة بنغازي”.

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مراسل الجزيرة القطرية

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • بالنسبه لزيارة دبيبه الي بنغازي يجب مناقشتها مع اردوغان فآمر كهذا يجب ان يناقش مع المحتل التركي لا مع العميل لتركيا لا تحين تلك الزياره حتي يوافق له اردوغان فاردوغان مازال متعنت في السماح له بزيارة بنغازي علما انه أستدعاءه لزياره تركيا قبل تنال حكومته الثقه من البرلمان ثم بعث به الي مصر ليجس نبض له مصر هل تتصالح مع تركيا او لا فمصر ابدت شروطها التي لا يمكن ان يقبل بها اردوغان اولاً جلاء تركيا عن طرابلس المحتله ثانيا تفكيك العصابات الليبيه المسلحه التي عاثت في الغرب الليبي فساد من سلب ونهب وقتل وخطف

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