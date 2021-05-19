مراسل “الجزيرة” القطرية: وفد مجالس بنغازي القادم للقاء الدبيبة من الداعمين للهجوم على طرابلس

وجه أحمد خليفة، مراسل قناة الجزيرة القطرية في طرابلس، كلمات تحريضية، ضد رؤساء عدد من المجالس المحلية بمدينة بنغازي المتواجدين حاليا في طرابلس للقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وهو الأمر الذي يعرض حياة الوفد للخطر في ظل وجود المليشيات.

وقال «خليفة» في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، “عدد من الموالين لحفتر من الداعمين للهجوم على طرابلس وممن يوصفون بأنهم من مؤججي الحروب ومسعري أعمال التهجير وحرق البيوت في بنغازي في سنوات سابقة يصلون إلى طرابلس تحت مسمى أعضاء مجالس بلدية للقاء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ودعوته إلى زيارة بنغازي”.