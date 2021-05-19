مجلس السلم للاتحاد الأفريقي يُعلن مساندته للسلطة الانتقالية في ليبيا

أعلن مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، عن مساندة الاتحاد لجهود السلطات الليبية الانتقالية، والمبعوث الأممي لإنجاح الموعد الانتخابي المهم المقرر تنفيذه في 24 ديسمبر 2021، بصورة تعطي الفرصة للشعب الليبي بتجاوز صفحة الانقسامات، والانطلاق نحو تشييد مؤسسات قوية وديمقراطية قائمة على الوحدة الترابية، مما يضع نهاية للتدخلات الأجنبية.

وقال بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، إن المجلس أكد، في ختام الاجتماع الوزاري الذي ترأسه وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، على حتمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ويتضمن ذلك الانسحاب الفوري لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة والالتزام المطلق بحظر تدفق الأسلحة نحو ليبيا.

وبحث المشاركون في الاجتماع، آليات مرافقة الاتحاد الأفريقي لمسار المصالحة الوطنية في ليبيا، وتجهيز الأجواء بصورة مناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، مع ضمان مشاركة كل القوى الفاعلة في المجتمع الليبي.

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